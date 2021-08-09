Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинги Абсолют Банка: в частности, долгосрочные рейтинги депозитов в национальной валюте — на уровне «B2», базовую оценку кредитоспособности — на уровне «caa1», скорректированную базовую оценку кредитоспособности — на уровне «b3». Прогноз по рейтингу эмитента и по долгосрочным депозитным рейтингам изменен на «негативный» (ранее действовал статус «рейтинги на пересмотре»). Рейтинговые действия завершают стартовавший 16 декабря 2020 года и продленный 28 мая 2021-го процесс пересмотра рейтингов с негативными ожиданиями; полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства.

В рейтинговом агентстве уточняют, что анализ и оценки учитывают консолидированные финансовые показатели группы, в которую также входит санируемая «дочка» Абсолют Банка — Балтинвестбанк. Сам «Абсолют» подконтролен негосударственному пенсионному фонду «Благосостояние», напоминают в Moody's.

Подтверждение агентством долгосрочных депозитных рейтингов Абсолют Банка отражает продемонстрированную финучреждением способность к внутренней генерации капитала с учетом его возврата к прибыльности начиная с 2020 года. Кроме того, хотя ожидаемая внешняя поддержка в виде капитала еще не поступила, аналитики ожидают этого в течение ближайших 12 месяцев, что должно существенно улучшить показатели достаточности капитала группы. Сроки этой внешней поддержки в настоящий момент не критичны с точки зрения соблюдения Абсолют Банком регулятивных требований на самостоятельной основе, а Балтинвестбанк пользуется регулятивными поблажками.

Подтверждение долгосрочных рейтингов «Абсолюта», в том числе более высокий уровень рейтинга по сравнению с базовой оценкой кредитоспособности, учитывает мнение Moody's об умеренной вероятности получения банком акционерной или государственной поддержки в случае рисков для его кредитоспособности на индивидуальной основе или для соблюдения им регулятивных требований.

Подтверждение базовой оценки кредитоспособности Абсолют Банка обусловлено, с одной стороны, улучшением качества активов группы в последнее время и показателей прибыльности от основной деятельности, а с другой — все еще небольшими запасами капитала с учетом не предоставленной пока внешней поддержки. Несмотря на то, что показатели достаточности капитала самого Абсолют Банка с запасом превышают регулятивные минимумы, дефицит капитала у его «дочки» тянет вниз консолидированные показатели группы.

Также эксперты констатируют, что, хотя чистый финансовый результат группы в 2020 году и I квартале 2021-го был положительным, без доходов от восстановления резервов ее рентабельность активов была бы ниже 0,5%. Способность банка поддерживать или повышать финансовый результат будет зависеть от дальнейшего улучшения качества активов и более низкой потребности в резервах, а также от достаточности доходов от нового бизнеса для устойчивого покрытия операционных расходов и резервирования. В Moody's напоминают, что банк фокусируется на ипотеке, гарантиях и обслуживании группы «РЖД», ее структур и контрагентов.

В числе прочего в релизе поясняется, что скорректированная базовая оценка кредитоспособности Абсолют Банка на одну ступень выше его базовой оценки кредитоспособности благодаря умеренной вероятности поддержки со стороны группы «РЖД», владеющей долей в 25% в НПФ «Благосостояние». Дополнительная ступень, включенная в депозитные рейтинги, обусловлена мнением Moody's об умеренной вероятности получения банком поддержки со стороны правительства РФ с учетом того, что правительство является косвенным конечным бенефициаром «Благосостояния», а также с учетом полученной Балтинвестбанком поддержки в рамках санации.



«Негативный» прогноз по рейтингам «Абсолюта» отражает риск того, что группа не сможет существенно улучшить свою позицию по капиталу в течение ближайших 18 месяцев за счет внутренней генерации прибыли или внешней поддержки.