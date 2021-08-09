Московский Кредитный Банк предлагает годовую доходность до 8% по вкладу «МКБ. Преимущество», доступному только на платформе «Финуслуги». На страницу оформления вклада можно перейти, в частности, со страницы вкладов МКБ на Банки.ру.

Как уточняется в релизе финучреждения, срок вклада составляет от трех до 12 месяцев. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. При размещении средств на 370 дней ставка составит 8%, на 185 дней — 7%, на 95 дней — 6% годовых.



В банке подчеркивают, что информация по всем вкладам, открытым на платформе «Финуслуги», хранится в регистраторе финансовых трансакций (РФТ), созданном на базе Национального Расчетного Депозитария (входит в группу Московской биржи). Данные РФТ подтверждают юридическую силу сделки.