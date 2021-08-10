Банк ДОМ.РФ повысил максимальную процентную ставку по накопительному счету на 0,7 процентного пункта в промопериод. Таким образом, клиенты могут получить доходность до 6%, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Также выросли базовые ставки по накопительному счету: на 1,5 п. п. для владельцев пакета «Премиальный» и VIP-клиентов Private Banking и на 1,3 п. п. для других сегментов. Увеличить ставку можно при регулярном пополнении счета. В зависимости от суммы пополнения предусмотрены надбавки к процентной ставке, максимальная ставка доступна при ежемесячном пополнении счета на сумму от 50 тыс. рублей.

«Среди преимуществ накопительного счета можно выделить возможность пополнять и снимать деньги в любое время без потери накопленного дохода. Средства на накопительных счетах застрахованы в АСВ. Минимальная и максимальная суммы средств на счете неограниченны. Доходность счета рассчитывается исходя из среднемесячного, а не минимального остатка», — уточняют в банке.