📰 Союз потребителей предложил вернуть в обращение тару покупателей, например бидоны для покупки молока, пишут «Известия» со ссылкой на отправленную в адрес вице-премьера Виктории Абрамченко инициативу. По мнению организации, затраты производителей могут вырасти, и компании, вероятно, будут стремиться переложить их на плечи потребителей. Чтобы этого избежать, следует допустить использование в том числе собственной тары людей, полагают авторы предложения. Более того, в организации сомневаются, что уплата экологического сбора решит задачу по утилизации всего объема отходов потребления, сказано в письме вице-премьеру. В Минприроды эту инициативу поддерживают, добавив, что оценивать риски при реализации такого предложения должны специалисты Минпромторга и Минэкономразвития. Эксперты также настроены положительно, проводя аналогию с развитыми странами, где можно сдать тару прямо в магазине в обмен на купоны или скидки.

📰 За четыре дня стоимость биткоина увеличилась на 20%, а второй по капитализации монеты Ethereum — на 30%, пишут «Известия» . Вместе с ними с 4 по 8 августа быстро подорожали и многие другие альткоины: Dogecoin — на 42%, Uniswap — на 39%, Polkadot — на 24%, a Ripple — на 19%. 9 августа биткоин продолжил волну роста и, по данным Investing.com, в 16:00 превышал 45,8 тыс. долларов. По мнению экспертов, основная причина такой динамики котировок цифровых активов — обновление программного обеспечения сети Ethereum 4 августа, за счет чего комиссии по трансакциям для майнеров стали повышаться медленнее, чем раньше. Это обеспечило защиту от инфляции криптовалюты и стабилизировало ее курс, что и привлекло инвесторов, отметили аналитики. Они предполагают, что цена Ethereum может достичь 3,7 тыс. долларов в этом году, однако другим реальным сценарием может стать скорое угасание этого импульса и разворот к снижению стоимости криптовалют, как это было в 2018 году.

📰 Основная модель работы промышленности — офшорное производство в странах с низкой стоимостью рабочей силы — действительно снижает инновационную активность, утверждают тайваньские и американские экономисты, исследовавшие процесс на случае Тайваня в начале 2000-х при снятии ограничений на его инвестиции в КНР, пишет «Коммерсант» . По мнению ученых, у этого процесса есть неоценимые позитивные стороны: он стимулирует прорывные исследования, сокращая производственные. Эксперты уверены, что работа актуальна и для России, где сейчас напрямую сталкиваются с офшорной проблематикой в попытках масштабирования бизнеса. Например, сейчас большинство российских инновационных проектов в сфере микроэлектроники, медтехники, приборостроения в принципе не рассматривают иных схем, кроме офшорного производства.

📰 После провала на 17% в годовом выражении за первые полгода 2020 года оборот внешней торговли товарами, по данным таможенной статистики, увеличился в январе — июне 2021 года на 28,8% при фактически синхронном росте стоимости экспорта и импорта, пишет «Коммерсант» . При этом страновая структура внешней торговли фактически не изменилась. В ней на долю ЕС приходилось 35,7% товарооборота (в январе — июне 2020 года — 35,3%), на страны АТЭС — 34,1% (34,3%), СНГ — 12,3% (12,6%), ЕАЭС — 9,1% (8,7%). Основными торговыми партнерами на первое полугодие 2021 года были Китай с товарооборотом в 61,9 млрд долларов, Германия — 25,8 млрд долларов, Нидерланды — 20,5 млрд долларов, США — 16,1 млрд долларов и Республика Корея — 14,6 млрд долларов. Качественные изменения по сравнению с первым полугодием 2019 года отмечены в структуре экспорта из России. Так, доля экспорта пшеницы выросла с 1,1% до 1,5%, растительного масла — с 0,5% до 1,1% как за счет объемов ее вывоза, так и за счет цен, а доля машин и оборудования — с 5,6% до 6,5% при росте объемов их экспорта на 11%, а цены на 14%. Доля угля в объеме вывоза товаров из РФ снизилась с 4,2% до 3,3% главным образом из-за цен, сырой нефти — с 28,3% до 22,8% при двухзначных темпах падения объема экспорта и цен, а газа — с 11% до 9,6% при неизменных объемах вывоза и снижении цен на 13%.

📰 В понедельник 9 августа снижение цен на нефть ускорилось, пишет «Коммерсант» . По данным агентства Reuters, стоимость российской нефти Urals достигала отметки 65,53 доллара за баррель, минимального значения с 21 мая. Это почти на 5,3% ниже значений закрытия пятницы. Одновременно стоимость ближайшего контракта североморской Brent достигала 67,6 доллара за баррель, что на 4,4% ниже значений закрытия 6 августа. По состоянию на 19:00 мск цены оставались на 2,6–3,6% ниже закрытия предыдущего дня. При этом основная причина падения нефтяных котировок осталась прежней — это высокие темпы распространения в мире нового штамма коронавируса «Дельта». Эксперты отмечают, что распространение дельта-штамма коронавируса по всему миру заставляет сомневаться в устойчивости повышения спроса на нефть.

📰 Стабильности и устойчивость российского рубля заключается в действиях Минфина РФ, рассказала «Российской газете» старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Она отметила, что ведомство каждый месяц проводит покупки валюты, которая позже идет в состав ФНБ, согласно бюджетному правилу. Однако в новом отчетном периоде, который стартовал 6 августа, Минфин выкупает валюты на 14,4 млрд рублей ежедневно, что значительно больше, чем он приобретал месяцем ранее. По словам Бодровой, больший объем приобретений валюты снижает волатильность рубля и держит его более-менее стабильным. При этом аналитик уверена, что в августе, который сам по себе имеет довольно спорную репутацию у инвесторов, пока нет предпосылок для проблем с поведением рубля. Эксперт добавила, что на фоне действий Минфина мы вряд ли увидим серьезную курсовую качку в рублевых парах до 6 сентября. Это значит, что доллар сможет оставаться в привычных нам рамках 72-75 рублей, евро — в границах 86-88 рублей.



