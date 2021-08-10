Локо-Банк открыл универсальный офис во Владивостоке. Отделение находится по адресу: ул. Алеутская, д. 13. Офис стал первым на Дальнем Востоке и первым в столице Дальневосточного федерального округа, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В отделении обслуживаются физические и юридические лица. Клиентам доступен широкий комплекс продуктов и услуг. Для физических лиц: вклады и накопительные счета, кредиты на любые цели, универсальные карты с доходом на остаток, кэшбэком и кредитным лимитом, денежные переводы по России и за границу, обмен валют по выгодному курсу. Для юридических лиц: расчетные счета для бизнеса, банковские гарантии, конверсионные операции, банк-клиент, а также премиальные сервисы и услуги для VIP-клиентов.

«Сотрудники Локо-Банка помогут выбрать и оформить подходящий для клиента продукт, подключить дистанционные сервисы, а также провести любую финансовую операцию», — отмечают в банке. Там напоминают, что большинство ежедневных операций по кредитам, вкладам, накопительным счетам, картам, платежам и переводам клиент сможет совершать самостоятельно через мобильное приложение «Локо Мобайл» или в интернет-банке «Локо Online». Кроме того, клиенты имеют возможность самостоятельно проводить операции в любое удобное время через установленные в отделении банкомат и терминалы.

График работы: понедельник — четверг — с 10:00 до 19:00; пятница — с 10:00 до 18:00.