Акции Бест Эффортс Банка, входящего в группу «СПБ Биржи», которая может выйти на IPO уже осенью текущего года, за последние три дня взлетели в цене на биржевых торгах почти в три раза, пишет «Коммерсант» . При этом акционеры кредитной организации еще в марте приняли решение о делистинге ценных бумаг, который может произойти до конца недели.

Обыкновенные акции Бест Эффортс Банка за последние три торговых дня выросли на Московской бирже почти в три раза: с 65 рублей до 176,5 рубля. В результате его рыночная капитализация выросла до 9,97 млрд рублей, что в 7,5 раза выше собственного капитала банка. Существенно вырос и объем торгов. Банк входит в группу «СПБ Биржи», которая уже этой осенью может выйти на IPO, причем планирует это сделать как в России, так и на американской бирже NASDAQ.

Бест Эффортс Банк является расчетным депозитарием «СПБ Биржи». Кроме того, он предоставляет услуги по доступу на российские (Санкт-Петербургская и Московская биржи) и международные (в частности, CME Group, валютный рынок EBS) площадки. Основными акционерами являются ассоциация НП РТС (15,4%), «СПБ Биржа» (73,7%), банк «Держава» (около 10%). По данным отчетности МСФО на 30 июня 2021 года, активы банка превысили 12 млрд рублей, собственный капитал достиг 1,33 млрд рублей, а чистая прибыль за полугодие составила 231,5 млн рублей.

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Бест Эффортс Банк 4 августа опубликовал сильные финансовые результаты по МСФО за первое полугодие, а в повестке к заседанию совета директоров был вынесен вопрос о стратегии компании на 2021—2022 годы, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. По мнению аналитика, это стало формальными триггерами к росту котировок, однако столь сильный рост акций нельзя объяснить вышеперечисленными факторами. Учитывая низкую ликвидность бумаг, считает он, подъем был обусловлен спекулятивной игрой. Он уверен, что, как только спекулятивный капитал потеряет к бумаге интерес, котировки акций могут вернуться к уровням до разгона. Разговоры о возможном скором IPO «СПБ Биржи» также могли вызвать дополнительный спекулятивный интерес в акциях Бест Эффортс Банка, предполагает аналитик «Финама» Игорь Додонов.

Однако еще пять месяцев назад, 3 марта, акционеры банка приняли решение о делистинге акций. Тогда же у владельцев ценных бумаг (тех, кто голосовал против или не принял участия в голосовании) возникло право требовать их выкуп. Цена выкупа — 66 рублей. Однако дата окончания предъявления акционерами требований о выкупе уже прошла (19 апреля). Согласно отчетности по МСФО, было выкуплено 103 тыс. акций (0,2%) на 6,8 млн рублей.

Как сообщил представитель «СПБ Биржи», Бест Эффортс Банк был приобретен в состав портфеля группы с уже имеющимся листингом на Московской бирже. Поскольку, согласно стратегии группы, «СПБ Биржа» не планирует развивать рынок акций банка, собрание акционеров приняло решение о делистинге. «Мы ожидаем завершения процесса делистинга до конца года», — заявил он.