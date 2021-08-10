Ипотечный портфель в России с учетом текущей доли жилья в собственности граждан имеет потенциал роста не менее чем до 15% ВВП. Об этом говорится в обзоре рынка ипотечного кредитования за первое полугодие 2021 года, подготовленном аналитическим центром «ДОМ.РФ».

Как указывают эксперты, ипотека — один из самых быстрорастущих сегментов банковского рынка в России. За год совокупный ипотечный портфель с учетом секьюритизации вырос на 28% (другие кредиты в экономике — на 16%).

«По итогам первого полугодия ипотечный портфель превысил 11,4 трлн рублей, что составляет 10,5% по отношению к годовому ВВП. Это очень хороший показатель, учитывая совсем юный возраст нашего ипотечного рынка — всего 15—20 лет. За последние пять лет доля ипотеки в экономике фактически удвоилась, и это не предел. Мы видим большие резервы для дальнейшего роста, что отчасти подтверждается опытом стран со схожей структурой жилищного рынка», — отметил руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.

Изучение международного опыта показывает, что чем ниже в стране доля жилья в собственности граждан, тем выше объем ипотечного портфеля. В России наблюдается обратная ситуация: доля частного жилья превышает 90%, что объясняется масштабной программой приватизации жилой недвижимости. В странах с сопоставимой долей жилья в собственности граждан размер ипотечного портфеля обычно находится на уровне около 15% ВВП и выше. Именно такой уровень можно считать естественным и для России.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

«Раскрыть потенциал российского ипотечного рынка позволит широкий набор инструментов, которые сейчас активно развиваются при участии «ДОМ.РФ»: ипотечные облигации, перевод выдачи кредитов в цифровой формат, развитие электронной закладной, планируемый запуск массовой ипотеки на рынке индивидуального жилья. Все это позволит снизить средние ипотечные ставки, упростить и ускорить выдачу ипотеки, тем самым повысив ее доступность», — добавил Михаил Гольдберг.

По оценкам аналитиков «ДОМ.РФ», доля ипотеки в перспективе будет расти и в общей структуре задолженности населения: с текущих 48% до уровня развитых стран — 70—80%.