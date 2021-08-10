Московская мэрия расширяет эксперимент по сбору данных горожан: за 329 млн рублей Центр организации дорожного движения (ЦОДД) добавит в приложение «Московский транспорт» функцию биометрического распознавания для оплаты проезда в городском транспорте по лицу, пишет «Коммерсант» . Работы по этому проекту выполнит компания экс-комиссара движения «Наши» Дмитрия Коха.

Отмечается, что соответствующий тендер на сайте госзакупок 30 июня разместил городской ЦОДД. 5 августа его выиграло ООО «Интеллектуальные социальные системы», принадлежащее Коху. Согласно описанию закупки, в приложение «Московский транспорт», которое представляет собой навигационную систему с возможностью вызвать такси, арендовать самокат, велосипед и др., можно будет загрузить свою фотографию, c помощью которой «Московский транспорт» сформирует слепок лица пользователя и привяжет к нему банковскую карту для оплаты проезда. Работы по проекту нужно выполнить за восемь месяцев.

В ЦОДД заявили, что благодаря этой функции у пассажиров появится полностью бесконтактный способ оплаты проезда по технологии распознавания лиц в городском транспорте. Биометрические данные пользователей хранятся в защищенном контуре, доступа к ним нет ни у кого, а хранением платежных данных занимаются банки, заверили там. Технологию уже тестируют в московском метро, напомнили в организации.

По мнению собеседника, знакомого с ходом цифровизации столицы, при запуске биометрической оплаты в транспорте исполнители неизбежно столкнутся с рядом трудностей. «В первую очередь нужно будет сменить камеры в автобусах. Нынешнее оборудование уже устарело, и их разрешения просто не хватит для распознавания лиц на входе в автобусы. Есть вопрос и с трафиком: данные с наземного транспорта передаются по сотовой связи. Биометрия приведет к кратному росту трафика, и понадобятся сети 5G», — уверен он. Транспорт придется оснащать видеооборудованием, предназначенным для получения изображений лиц через пункты прохода пассажиров, согласен руководитель направления «Цифровые процессы» компании «Крок» Виктор Смирнов.

Президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров отметил, что для оплаты по лицу нужно сочетание нескольких методов определения личности и при каждой идентификации последует обращение в защищенное хранилище данных для сравнения с имеющимися данными пассажиров. «Поскольку исходные биометрические данные будут содержаться в хранилище долго, есть постоянно растущий риск проникновения в него третьих лиц или инсайдеров», — пояснил он. Риск кражи копии биометрических слепков можно минимизировать с помощью квантовой криптографии, но он все равно остается, что будет нервировать пользователей, подытожил эксперт.