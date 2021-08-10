ОТП Банк запустил новый вклад «Верное решение» со ставкой 7% и ежемесячным процентным доходом, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Вклад оформляется на 1 098 дней, и в течение срока действия вклада клиенты ежемесячно будут получать стабильный доход по ставке 7% годовых», — говорится в релизе.

Как уточняется, повышенная ставка будет доступна при оформлении пакета дополнительных услуг. В него входят: бесплатные справки о состоянии вкладов, дебетовая карта с возможностью получать бонусы за покупки и снятие средств со вклада без потери процентов. В банке отмечают, что 20% от суммы самого вклада можно снять в любой момент: получить наличными в отделении банка либо перевести на карту в онлайн-каналах и снять в банкомате.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит



