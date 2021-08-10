Средний размер лимита по выданным кредитным картам в июне 2021 года составил 71,6 тыс. рублей, снизившись на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем (в мае — 72,1 тыс. рублей). Таковы данные 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. В бюро отмечают, что данный показатель снижается уже второй месяц подряд. Так, по сравнению с апрелем текущего года его снижение в июне составило 1,4% (в апреле 2021 года — 72,6 тыс. рублей).

В то же время по сравнению с аналогичным периодом 2020 года средний лимит по кредитным картам, напротив, вырос на 11,8% (в июне 2020 года — 64 тыс. рублей). Персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по кредитным картам в июне составил 663 балла (минимальное значение — 300 баллов, максимальное — 850 баллов), увеличившись за год на 5 баллов.

В июне 2021 года самый большой средний размер лимита по кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве (102,4 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (87,3 тыс.), Санкт-Петербурге (85,9 тыс.), Московской области (84,5 тыс.) и Хабаровском крае (79,7 тыс.).

Наиболее серьезная динамика увеличения среднего размера лимита в июне 2021 года по сравнению с июнем 2020-го (среди 30 регионов РФ — лидеров по объемам выдачи кредитов данного типа) была зафиксирована в Республике Татарстан (плюс 21,7%) и Удмуртской Республике (плюс 20,4%), Волгоградской области (плюс 19,8%), а также в Ставропольском (плюс 19,4%) и Краснодарском (плюс 18,7%) краях. Единственным регионом из топ-30, в котором за год данный показатель снизился, стала Саратовская область (минус 0,7%). В Москве и Санкт-Петербурге средний лимит по выданным кредитным картам вырос на 2,3% и 8,9% соответственно.

Несмотря на сокращение количества выданных кредитных карт и среднего размера лимитов по ним в последние два месяца, в целом этот сегмент розничного кредитования развивается достаточно динамично, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Такую динамику он связывает прежде всего с их технологичностью и удобством.



«Здесь банки могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, а заемщики получают привлекательные условия по кредиткам (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и так далее). При этом при выдаче кредиток банки прежде всего ориентируются на тех заемщиков, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг (ПКР) находятся на высоком уровне. Стоит отметить также, что при увеличении запрашиваемого заемщиками лимита требования к значению ПКР возрастают (в июне 2021 года он составил 663 балла из 850 возможных)», — комментирует эксперт.