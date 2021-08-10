Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило Межгосударственному банку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB+» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в сообщении агентства, рейтинги банка обусловлены поддержкой и рейтингом его ключевого акционера — России («ВВВ», прогноз — «стабильный»). Для определения рейтингов Межгосударственного банка агентство применяет подход к рейтингованию наднациональных административных органов с учетом уникальной бизнес-модели банка как организации, осуществляющей международные расчеты, которая ведет деятельность на пространстве Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза.

«Fitch применяет нотчинг вниз на два уровня относительно суверенного рейтинга России с учетом нашей оценки готовности ключевого акционера предоставлять чрезвычайную поддержку банку. «Стабильный» прогноз по рейтингу отражает прогноз по долгосрочному РДЭ России», — отмечается в релизе.

Акционерами банка являются девять государств СНГ, которые представлены своими центральными банками: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия (50% в капитале банка), Таджикистан, Туркмения, Украина.



«Межгосударственный банк продолжал демонстрировать сильные устойчивые финансовые показатели, несмотря на негативное давление, связанное с вызванным Covid-19 кризисом. В отличие от большинства других рейтингуемых Fitch наднациональных организаций Межгосударственный банк не предоставляет финансирование на цели развития. Банк предоставляет расчетно-кассовое обслуживание своим клиентам как в национальных валютах стран СНГ, так и в свободно конвертируемых валютах. На конец первого полугодия 2021 года объемы расчетных операций увеличились более чем вдвое до 67 млрд рублей по сравнению с годом ранее, что обусловлено существенным увеличением рублевых операций. Генерирование капитала за счет прибыли у банка осуществляется в первую очередь за счет казначейских операций», — отмечается в сообщении агентства.

Отношение собственного капитала к активам у банка продолжило снижаться и составило 42% на конец 2020 года по сравнению с показателем в 48% годом ранее. Как поясняют аналитики, такому снижению способствовало увеличение обязательств на 35%, включая депозиты от банков и международных организаций, которые используются для финансирования расчетных операций и имеют очень низкие процентные ставки.

Fitch ожидает, что общая бизнес-модель и стратегия банка останутся неизменными, несмотря на недавние изменения в составе топ-менеджмента банка.