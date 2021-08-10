При сохранении рефинансирования долга российских предприятий и банков на уровне I квартала внешний долг частного сектора к концу года может увеличиться до 407 млрд долларов. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня Института «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики» «Комментарии о государстве и бизнесе».

Аналитики замечают, что во II квартале 2021 года выплаты частного сектора по внешнему долгу, в соответствии с обновленным Банком России графиком платежей, были пересмотрены с 16 млрд до 22 млрд долларов. Как уточняется, погашение основного долга составило около 19 млрд долларов, а процентные выплаты — 3 млрд. Объем погашения внешнего долга предприятий во II квартале после пересмотра увеличился до 12 млрд долларов. Погашение долга банковского сектора после пересмотра достигло 6 млрд долларов. Периодический пересмотр платежей приводил к увеличению планируемых объемов погашения внешнего долга предприятий в среднем в 1,5 раза за четыре последних квартала и в 2,7 раза — у банков.

«Мы ожидаем, что в таких же пропорциях могут возрасти предстоящие платежи в краткосрочной перспективе. Текущий график погашения внешнего долга предприятий на 2021 год предполагает снижение выплат до минимального уровня в третьем квартале с последующим локальным пиком платежей в четвертом квартале. В последнем квартале года выплаты предприятий с учетом пересмотра графика платежей могут составить 26 миллиардов долларов. В то же время платежи банков в течение года снижаются и составят в четвертом квартале около 6,5 миллиарда долларов (против 2,4 миллиарда долларов без пересмотра графика). В результате, с учетом ожидаемого нами пересмотра графика платежей Банком России, объем погашения внешнего долга предприятий в текущем году составит 76 миллиардов долларов, а банков — 52 миллиарда долларов. При этом, согласно нынешнему графику предстоящих платежей, совокупный объем погашения внешнего долга частного сектора не превышает 70 миллиардов долларов», — отмечает автор обзора Сергей Пухов.

Допускается, что часть платежей в погашение внешнего долга частный сектор может рефинансировать за счет реструктуризации старого долга и новых займов на внешнем рынке. Поэтому чистые выплаты будут ниже.

Согласно международной инвестиционной позиции по операциям с внешним долгом, в I квартале текущего года банки смогли не только полностью рефинансировать платежи по внешнему долгу, но и нарастить его с 72 млрд долларов по состоянию на начало года почти на 4 млрд всего за три месяца (в результате операций, но без учета курсовых, стоимостных и прочих изменений). В отличие от банковского сектора чистые выплаты по внешнему долгу предприятий в I квартале составили около 2 млрд долларов при внешнем долге 315 млрд на начало года.

«Таким образом, в первом квартале 2021 года предприятия смогли рефинансировать всего 87% платежей или на уровне прошлого года, а банки — 130%. Если эти пропорции сохранятся до конца года, с учетом пересмотра графика платежей внешний долг частного сектора в результате операций может увеличиться с 389 млрд долларов в конце прошлого года до 407 млрд долларов на конец 2021 года и до 419 млрд долларов в конце 2022 года», — резюмируют аналитики.

С учетом роста экономики и стабильности рубля внешняя задолженность по отношению к ВВП может снизиться до 25% по сравнению с 26% по итогам прошлого года, а в 2022 году составит около 24%. Таким образом, констатируют эксперты, долговая нагрузка остается на комфортном уровне. Собственные международные резервы Банка России (без учета ФНБ) полностью покрывают в совокупности платежи по краткосрочному внешнему долгу России (правительства, Центрального банка и частного сектора, включая долг до востребования и процентные выплаты), трехмесячный импорт, а также пятую часть обязательств, включаемых в широкую денежную массу. Погашение внешних долговых обязательств в ближайшей перспективе не вызывает опасений даже при наращивании внешнего долга.