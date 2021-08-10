Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, меньше всего — Ивановской области. Такие данные опубликовало агентство «РИА Рейтинг», которое составило рейтинг регионов РФ по доступности бензина для населения.

В ходе исследования эксперты агентства ранжировали регионы по объему бензина марки АИ-92, который можно приобрести на среднюю в соответствующем субъекте РФ заработную плату. При расчетах учитывались среднемесячные зарплаты за период с июня 2020 года по май 2021-го и региональные цены на бензин по состоянию на середину июля 2021 года.

В итоге самым доступным бензин оказался в Ямало-Ненецком АО: местные жители на среднемесячную зарплату могут приобрести 2 053 л топлива. В пятерку лидеров также вошли Москва (2 009 л), Чукотский АО (1 841 л), Магаданская область (1 679 л), Ненецкий АО (1 662 л).

Наименее доступен бензин жителям Ивановской области: здесь средней месячной зарплаты хватит на 562 л топлива. Кроме того, в конце списка оказались все субъекты Северного Кавказа РФ: Республика Дагестан (563 л), Кабардино-Балкарская Республика (581 л), Чеченская Республика (592 л), Республика Ингушетия (592 л), Карачаево-Черкесская Республика (592 л), Республика Северная Осетия — Алания (593 л).

В целом по России на одну среднюю месячную зарплату в июле можно было приобрести 1 014 л бензина марки АИ-92.

Эксперты «РИА Рейтинга» отмечают сильный разрыв не только в доступности бензина для жителей разных регионов, но и в ценах на топливо. При средней по стране июльской цене бензина АИ-92 в 45,46 рубля за литр в разных регионах его продавали в ценовом коридоре от 42,74 до 60 рублей за литр.

Самые высокие цены на бензин были зафиксированы в Чукотском АО (60 рублей за литр), Республике Саха (Якутия) (55,81 рубля за литр), Магаданской области (55,26 рубля за литр). Самое недорогое топливо могли приобрести жители Челябинской области (42,74 рубля за литр), Курганской области (43,29 рубля за литр) и Томской области (43,38 рубля за литр).