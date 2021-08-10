Большинство компаний (68%) сообщили, что их сотрудники не получают бонусов за то, что сделали прививку от коронавируса, свидетельствуют данные опроса сервиса Работа.ру. Среди бонусов для вакцинированных сотрудников работодатели назвали дополнительный выходной (22% респондентов), премии (7%), а 3% опрошенных дарят работнику подарки и другие привилегии.

По данным исследования, 44% респондентов дают рекомендации относительно вакцинации, но оставляют выбор за сотрудниками. Около четверти опрошенных (24%) рассказали, что не призывают работников вакцинироваться. Каждая пятая компания (19%) агитирует за прививки, так как работает в сфере, где это обязательно, а 13% — потому что считает это необходимой процедурой для всех.

Отмечается, что в 44% компаний проводят ПЦР-тестирование только по желанию сотрудников, а 26% — если работник чувствует симптомы заболевания. Еще 21% опрошенных отметили, что инициируют проверку на COVID-19, если кто-то из команды контактировал с заболевшим человеком. При этом 19% представителей бизнеса поделились, что не проводят тестирование, потому что более 60% их сотрудников вакцинированы. Каждые две недели анализ сдают в коллективах у 6% работодателей, принимавших участие в исследовании. Вариант «Другое» выбрали 7% респондентов, больше всего из них отметили, что тестируют сотрудников для командировок.

Также 58% опрошенных представителей компаний не требуют от сотрудников обязательного прохождения тестирования после отпуска. 30% работодателей проверяют работника на коронавирус, только если он отдыхал за пределами России. Каждый восьмой респондент (12%) отметил, что сотрудники обязательно делают ПЦР-тесты после отпуска, даже если не выезжали за границу.

Согласно опросу, свыше 100 тыс. рублей ежемесячно расходуют на ПЦР-тесты 5% компаний. Бюджет на компенсацию затрат на ПЦР-тесты отсутствует у 61% работодателей. Менее 5 тыс. рублей в месяц уходит на тестирование сотрудников у 11% респондентов. Еще 9% закладывают в бюджет на эти цели от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. От 10 тыс. до 30 тыс. рублей тратят на анализы 7% опрошенных. У 3% работодателей расходы на ПЦР-тесты составляют от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а у 4% — более 50 тыс. рублей.