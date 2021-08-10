Общий суверенный государственный долг всех стран к концу нынешнего года приблизится к 99% мирового ВВП, бюджетный дефицит также достиг серьезного уровня. Об этом говорится в опубликованной во вторник совместной статье главного экономиста Международного валютного фонда Гиты Гопинат и директора департамента по бюджетным вопросам МВФ Витора Гаспара, передает ТАСС.

«В результате пандемии показатели [мирового] долга и дефицита резко возросли с уже беспрецедентно высоких уровней. Средний показатель общего дефицита бюджета по отношению к ВВП в 2021 году достиг 9,9% для стран с развитой экономикой, 7,1% для стран с формирующимся рынком и 5,2% для развивающихся стран с низким уровнем дохода. По прогнозам, к концу 2021 года глобальный государственный долг приблизится к 99% [мирового] ВВП», — пишут авторы статьи.

«Различия в плане доступа к вакцинам и способности использовать политическую поддержку приводят к усиливающемуся разрыву между развитыми экономиками и многими странами с формирующимся рынком, развивающимися экономиками. Столкнувшись с высокими показателями дефицита и беспрецедентными уровнями задолженности, страны с ограниченным доступом к финансированию вынуждены идти по острию бюджетного ножа между оказанием надлежащей поддержки и сохранением финансовой стабильности», — подчеркнули авторы статьи. По их мнению, «без решительных мер по устранению этого растущего разрыва COVID-19 будет продолжать уносить жизни и уничтожать рабочие места, нанося долгосрочный ущерб инвестициям, производительности и [экономическому] росту в наиболее уязвимых странах». В МВФ считают, что «пандемия еще больше подорвет жизнь наиболее уязвимых слоев населения, а в странах вырастет уровень крайней нищеты».



Как отмечается в статье, МВФ в ответ на кризис предоставил 85 странам 117 млрд долларов в рамках новых программ финансирования, а также в виде облегчения бремени обслуживания задолженности.