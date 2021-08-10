Банк «Зенит» снизил ставки по кредитным программам «Недвижимость в новостройке», «Недвижимость на вторичном рынке», «Рефинансирование ипотеки» и «Рефинансирование ипотеки +». Снижение ставки составило 0,5 процентного пункта, следует из сообщения кредитной организации.

Как уточняется, специальное предложение действует при соблюдении двух условий: подтверждении доходов выпиской из Пенсионного фонда России и оформлении ипотеки на сумму от 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и от 6 млн рублей в других регионах РФ. Минимальная ставка составит 8,19% годовых.

Клиент может оформить или рефинансировать ипотечный кредит на указанную максимальную сумму без подтверждения дохода выпиской из ПФР по ставке от 8,39% годовых. Если заемщик оформляет договор на меньшую сумму, но имеет в наличии выписку из ПФР, то ставка будет начинаться от 9,29% годовых.



Срок кредита может составлять от трех до 25 лет, первоначальный взнос — от 10%. В качестве первоначального взноса, а также для частичного или полного досрочного погашения кредита можно использовать материнский капитал. Максимальная сумма — 30 млн рублей. Подать заявку на ипотечный кредит клиенты банка могут в том числе в мобильном приложении.