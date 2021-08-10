Почти треть работодателей утверждают, что в их коллективах есть сотрудники, которые, с их точки зрения, «слишком часто» болеют, а каждый четвертый не против избавляться от таких работников. Об этом свидетельствуют результаты опроса HR-менеджеров, проведенного цифровым медицинским сервисом «Доктор рядом» и платформой HeadHunter.

Как указано в пресс-релизе сервиса «Доктор рядом», целью опроса было изучить влияние состояния здоровья работников на их карьеру. Респондентам предлагалось ответить на вопросы о том, есть ли в их коллективах работники, которые, с их точки зрения, «перебарщивают» с уходом на больничный, и как респонденты относятся к таким сотрудниками.

По словам 29% HR-менеджеров, в их коллективах есть такие сотрудники. 24% считают, что злоупотребление больничными «скорее может» быть поводом для увольнения, а 2% — что «точно может». В то же время большинство респондентов (54%) убеждены, что это не может быть поводом для увольнения.

Работникам в ходе исследования задавался вопрос, увольняли ли их по причине здоровья, и 8% ответили положительно, а остальные с подобным не сталкивались.

В релизе отмечается, что показатель увольнений, связанных с состоянием здоровья, меняется от города к городу. В частности, в Москве и Московской области положительно ответили 10% опрошенных, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 18%, в Краснодарском крае и Новосибирской области — по 11%.

Также работникам было предложено ответить на вопрос о значении состояния здоровья для построения карьеры. 86% респондентов ответили, что здоровье имеет первостепенное значение, а 16% считают, что здоровье для работы не так уж и важно.

Чаще других о том, что крепкое здоровье имеет первостепенное значение для успешной работы, говорили представители рабочего персонала (47%), работники в сфере строительства (33%), респонденты из сферы науки и образования (33%), работники сельскохозяйственной отрасли (30%) и сферы туризма (29%). Реже других — IT-специалисты (19%).

Большинство HR-менеджеров (68%) отметили, что в их компаниях болеющих сотрудников просят поработать во время болезни. 6% опрошенных уточнили, что болеющих сотрудников об этом просят всегда, 31% — что перспектива того, попросят ли сотрудника поработать во время болезни или нет, зависит от его самочувствия и заболевания. Столько же сказали, что сотрудников просят поработать только в случае возникновения форс-мажора.