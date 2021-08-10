Промсвязьбанк предоставил своим клиентам-военнослужащим возможность снизить процентную ставку по военной ипотеке, воспользовавшись сервисом в мобильном приложении или интернет-банке, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

В сообщении указано, что процентная ставка после снижения составит 6,9% годовых. Для получения услуги заемщику достаточно выбрать опцию «Реструктуризация ипотечного кредита» в мобильном приложении или интернет-банке, проверить свои паспортные данные и подтвердить операцию с помощью кода, полученного в СМС. Все проверки автоматизированы, время ожидания не превышает минуту.

Для рефинансирования кредита клиент должен быть участником накопительно-ипотечной системы, а также иметь заключенный договор имущественного страхования на квартиру (для вторичного рынка) и обеспечение в виде залога недвижимости (или залога права требования), оформленное в пользу банка и государства.