С 26 октября платежная система «Мир» изменит технологические детали возврата денег по операциям, которые предполагают снятие наличных в магазинах с покупкой, а также начисление электронных чаевых, пишут «Известия» со ссылкой на данные технологического бюллетеня платежной системы. Клиенты смогут получить обратно средства за основную часть платежа, но при этом оставить неизменной сумму чаевых или выданных наличных.

По данным технологического бюллетеня, операции по выдаче наличных с покупкой, а также по начислению электронных чаевых состоят из двух частей: основной суммы (оплата товара, услуги или заказа) и дополнительной (выданных из кассы наличных денег или безналичного адресного вознаграждения). Сейчас по этим операциям существуют ограничения на проведение частичной отмены проведения платежа, которые потенциально могут ухудшить клиентский опыт и, как следствие, затрудняют развертывание этих сервисов.

С 26 октября при проведении таких операций возвраты денег будут разрешены, но только в отношении основной суммы, отмечается в документе. Это означает, что с помощью частичной отмены возможно скорректировать в меньшую сторону основную сумму операции, совершенной с использованием этих сервисов. При этом дополнительная сумма остается неизменной, уточняется в бюллетене. В нем указано, что нововведение обязательно для всех эмитентов карт «Мир», а также для банков-эквайеров, которые предлагают сервисы «выдача наличных с покупкой» и «оплата с чаевыми».

Новый технический релиз платежной системы «Мир» разъясняет банкам-участникам порядок проведения частичных авторизационных отмен, что позволит кредитным организациям быстро восстановить на карте «Мир» клиента захолдированные для оплаты средства в случае изменения основной суммы покупки (например, если при оплате нескольких товаров клиент принимает решение вернуть один из них), сообщили в пресс-службе платежной системы.

Получение документа подтвердили в «Открытии», МКБ, СКБ-Банке, ПСБ, «Ренессанс Кредите», «ДОМ.РФ», «Зените». Новшество актуально, например, в случае если человек у кассы обнаружил, что сумма на какую-то позицию чека не сходится или один товар случайно был пробит дважды. Некоторые платежные терминалы позволяют продавцу «уменьшить» сумму состоявшейся покупки по карте, отменив ее частично, рассказал главный архитектор департамента технологического развития СКБ-Банка Александр Вдовин. Он подчеркнул, что сейчас для операций по выдаче наличных с покупкой и начислению электронных чаевых можно отменить только покупку полностью.

У международных платежных систем уже есть подобная практика, поэтому нововведения позволят клиентам пользоваться привычными сервисами при использовании карт «Мир», подчеркнули в ВТБ. В Masterсard технически частичный возврат возможен и при «наличных с покупкой», и в случае с электронными чаевыми, сообщили в платежной системе. В сервисе безналичных чаевых Visa предназначенная к списанию сумма вознаграждения за услугу включена в общий счет, по которому проходит одна операция на общую сумму: на нее распространяются все стандартные правила платежной системы, заявил ее представитель. Однако он не уточнил, можно ли провести частичный возврат платежа. В рамках сервиса Visa «наличные с покупкой» опротестование операции в части выданной суммы денег невозможно.