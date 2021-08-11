На межсетевой протокол Poly Network совершили хакерскую атаку, в результате которой у пользователей похитили криптовалюту на 600 млн долларов, пишут «Известия» со ссылкой на сообщение платформы в Twitter.

Крупнейшая с 2018 года атака хакеров коснулась счетов в биткоине, Ethereum и в токенах сети Polygon. «Мы призываем майнеров затронутых блокчейнов и криптобирж занести в черный список токены, поступающие с указанных выше адресов. Мы предпринимаем юридические действия и настоятельно призываем хакеров вернуть активы», — сообщили они на своей странице в Twitter.

Известно, что «хакер использовал уязвимость» нескольких кошельков. Специализирующаяся на обеспечении безопасности систем на основе блокчейна компания SlowMist уже идентифицировала электронную почту и IP-адрес устройства, с которого совершили атаку.

Сейчас SlowMist устанавливает дополнительные ключи идентификации, чтобы выйти на злоумышленников.

Отмечается, что инцидент произошел на фоне подорожания криптовалюты. Так, 8 августа цена биткоина превысила 45 тыс. долларов впервые с 18 мая.