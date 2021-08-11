Новые способы влияния государства на доходы и расходы граждан разрабатывают ученые Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова (ЯрГУ). Масштабный исследовательский проект специалистов университета ориентирован, по их словам, на изучение и минимизацию неблагоприятных эффектов и парадоксов экономики домохозяйств. Статья опубликована в Advances in Business-Related Scientific Research Journal (ABSRJ).

Домашние хозяйства — экономически обособленные ячейки общества, в рамках которых происходит потребление и воспроизводство рабочей силы. Как правило, это хозяйства отдельных граждан или семей. Экономическое поведение таких хозяйств, по словам ученых ЯрГУ, это плохо систематизированная область как в современной науке, так и в практике государственного управления.

Отличительная черта домохозяйств — иррациональные модели принятия решений, рассказали исследователи. А учитывая колоссальный масштаб участия граждан в экономических процессах страны, влияние этих решений нельзя недооценивать.

По данным ЯрГУ, размер заработной платы, полученной домашними хозяйствами за 2020 год, составил 34 534 млрд рублей, или 33% ВВП. Товаров и услуг за тот же период было приобретено на сумму 47 507 млрд рублей, или 45,4% ВВП. Суммарный прямой вклад домашних хозяйств в доходы бюджета России составил 30,4% от общих поступлений в 2020 году.

В первую очередь парадоксальность стратегий в отношении семейного бюджета отмечается при распоряжении накоплениями, покупке и продаже валюты, выборе ипотеки, игре на фондовых биржах и проведении других финансовых операций.

Например, в последние годы, по словам специалистов ЯрГУ, российские домашние хозяйства все чаще прибегают к модели кредитного потребления, игнорируя неблагоприятные изменения процентной ставки. При этом прослеживается парадоксальный тренд на увеличение объема депозитов, хотя, как объяснили ученые, в условиях высокой реальной инфляции наиболее верной стратегией является активное потребление.

Кроме этого, нельзя назвать рациональным активные вложения российских домашних хозяйств в инструменты фондового рынка. По мнению экономистов ЯрГУ, в данном случае сработал так называемый эффект информационного каскада или, попросту говоря, «эффект толпы». Подобные ситуации чреваты не только утратой накоплений неподготовленными игроками: приток на биржу больших денежных масс после динамичного роста часто приводит к резким «обвалам» и другим тяжелым последствиям для всего рынка, отметили ученые.

Новый подход, развиваемый специалистами ЯрГУ, предполагает изучение домашних хозяйств в качестве связанного сектора экономики со своей спецификой. Это, по их словам, отличает его от других подходов, рассматривающих домохозяйства как множество отдельных игроков. Масштабное исследование ученых университета нацелено на анализ различных типов их реакции на меры государственного регулирования. В перспективе, уверены ученые, такой подход позволит выработать более эффективные формы экономического взаимодействия государства и граждан.

«Каждому может казаться, что мы принимаем рациональные решения в финансах. Однако на уровне макроэкономики именно деятельность отдельных семей оказывается крайне непредсказуемым фактором. При этом государство может влиять на них исключительно косвенно. В таких условиях отсутствие систематического анализа этого сектора приводит и будет приводить к негативным эффектам для всей страны», — рассказал старший преподаватель кафедры финансов и кредита экономического факультета ЯрГУ Иван Кирсанов.

Особенность этого сектора, по словам ученых, состоит не только в многовариантной реакции на действия государства и других крупных участников рынка, но и в уникальной способности формировать долговременные потребительские тренды.

Чтобы научиться минимизировать негативные эффекты массовых нерациональных решений домохозяйств и найти новые способы позитивного воздействия на них со стороны государства, ученые ЯрГУ систематизируют с помощью поведенческой теории парадоксальные ситуации, свойственные для этого сектора экономики России.

Уже сейчас существуют примеры использования поведенческих эффектов для регулирования поведения домашних хозяйств. Например, специалисты Всемирного банка провели в 2013—2015 годах исследования среди налогоплательщиков подоходного налога в Гватемале и выяснили, что простое изменение налогового извещения с учетом эффекта статуса-кво и приобщения к социальной группе может повысить собираемость налогов более чем на 60%, рассказали специалисты университета.

Стандартные меры государственного регулирования рынка — изменения процентной ставки и налоговой политики, введение жестких ограничений на различные операции с валютой и другие — в современных условиях оказываются все менее эффективны при взаимодействии с отдельными семьями, выяснили специалисты ЯрГУ.

«Ключевым условием нашего исследования было использование исключительно открытых источников. Это необходимо для разработки и дальнейшей передачи новых управленческих решений органам государственной власти», — объяснил Иван Кирсанов.

В дальнейшем ученые ЯрГУ намерены продолжить исследования парадоксального поведения домашних хозяйств для разработки новых способов государственного регулирования этого сектора экономики.