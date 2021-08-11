Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) с 11 августа повышает размер процентных ставок по базовой линейке депозитов, а также по премиальным вкладам «Премьер», «Престиж», «Приоритет» и «Привилегия».

По депозиту «Классический» ставка выросла на 0,7 п. п и находится в диапазоне от 6% до 6,1% годовых в зависимости от суммы вклада. Депозит можно открыть на 365 дней. Минимальная сумма вклада — 30 тыс. рублей, максимальная — неограниченна. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

Вклад «Накопительный» открывается на срок от 91 до 730 дней на сумму от 10 тыс. рублей. Процентная ставка составит 4,8—5,7% годовых (эффективная ставка с учетом капитализации процентов — до 6%) в зависимости от суммы и срока вклада. Предусмотрена возможность пополнения, частичное снятие денежных средств не допускается (за исключением начисленных процентов по вкладу).

Открыть вклад «Универсальный кошелек» можно на срок 91—730 дней и на сумму от 1 тыс. рублей. Максимальная ставка теперь составляет 5% годовых (эффективная ставка — до 5,25%). Предусмотрены пополнение и расходные операции.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Доходность по вкладу «Финансовая независимость» с возможностью пополнения и частичного снятия средств составит 5,4% годовых (эффективная ставка — до 5,7%) при неснижаемом остатке от 700 тыс. рублей. При неснижаемом остатке от 300 тыс. — 5,3% годовых (эффективная ставка — до 5,6%).

По вкладам категории состоятельных/значимых клиентов максимальная процентная ставка по рублевым депозитам установлена на уровне 6,25% годовых. В среднем базовая процентная ставка увеличивается на 0,8 п. п. и зависит от суммы и срока вклада. Открыть депозит возможно в отделении банка или дистанционно. Новые ставки распространяются как на действующих, так и новых клиентов банка.