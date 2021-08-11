«Опора России» направила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проект хартии добросовестных операторов, предусматривающий отказ с их стороны от давления на производителей и ограничения конкуренции, пишет «Коммерсант» . Проблема стала актуальной после конфликта российских отельеров с сервисом бронирования Booking.com, который обвиняли в навязывании невыгодных условий.

«Опора России» направила заместителю руководителя ФАС России Петру Иванову проект хартии добросовестных операторов онлайн-платформ, в котором отмечается, что онлайн-платформы могут использовать недобросовестные методы ведения бизнеса, вмешиваясь в экономические отношения на товарных рынках. Например, ограничивать конкуренцию, регулировать спрос на продукцию и оказывать влияние на потребителей, что нарушает антимонопольное законодательство, говорится в тексте. В ФАС заявили, что вопрос будет обсуждаться на заседании 12 августа.

Организация озаботилась вопросом регулирования работы онлайн-платформ после затяжного конфликта российских отельеров с сервисом бронирования Booking.com, который обвиняли в навязывании невыгодных условий — паритета цен. В конце 2020 года ФАС выдала предписание об устранении нарушений, потребовав исключить условия о паритете цен из договоров. Сейчас Booking.com B.V. оспаривает решение в суде. Конфликт поставил вопрос о необходимости регулирования всего сегмента онлайн-платформ: получив рекомендации экспертного совета ФАС, в июле «Опора России» направила в службу концепцию правил недискриминационного доступа ко всем онлайн-платформам. По словам вице-президента «Опоры России» Алексея Кожевникова, хартия могла бы стать альтернативой ужесточению законодательства, и сами участники рынка высказались в пользу саморегулирования. Кожевников отметил, что подписавшие хартию компании ФАС сможет привлекать к ответственности в рамках закона о защите конкуренции.

Подписавшие документ платформы должны отказаться от навязывания ценовой политики, обязуются раскрывать информацию о бонусных программах и заблаговременно информировать об изменении условий сотрудничества. Хартия предполагает, что в открытом доступе будут находиться сведения о предоставляемых услугах, правилах идентификации продавцов, которую операторы также возьмут на себя, критерии ранжирования предложений и рейтинга, выдачи предложений в контекстной рекламе, размер и порядок оплаты услуг, сроки приема, хранения и доставки товаров, порядок рассмотрения жалоб и пр. При этом регистрация для продавцов и потребителей на платформах должна быть бесплатной.

Источник в крупной интернет-компании сказал, что положения хартии, по сути, лишают онлайн-платформы возможности воздействия на продавцов в части гарантий качества товаров, соблюдения сроков доставки, публикации достоверной информации о продукте. В прошлом году, напомнил он, операторы блокировали продавцов, которые необоснованно завышали цены на дефицитные маски, перчатки и антисептики в сотни раз. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов добавил, что идею о саморегулировании рынка организация поддерживает, но нынешняя версия хартии создает дисбаланс и не учитывает сложные бизнес-процессы онлайн-рынка. В Ozon согласны, что текущая версия требует обсуждения с бизнес-сообществом и регулятором.