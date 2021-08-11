Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменении требований к участникам свободной экономической зоны в Крыму, он доступен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Проект закона был разработан в соответствии с поручением министра финансов Антона Силуанова и направлен на совершенствование законодательства в сфере функционирования свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, отмечается в пояснительной записке к нему.

В целях обеспечения оперативного решения на региональном уровне вопросов, связанных с приоритетным развитием отдельных отраслей экономики, законопроектом предлагается предусмотреть возможность ограничений на отдельные виды деятельности участников свободной экономической зоны в Крыму на основании решения органа власти региона.

В связи с нововведениями объем капитальных вложений в первые три года реализации инвестиционного проекта для участников свободной экономической зоны должен составить не менее 60 млн рублей, а для субъектов малого и среднего предпринимательства — не менее 6 млн.

Законопроектом также предусмотрены нормы, обеспечивающие мониторинг выполнения участником СЭЗ условий договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне.