РГС Банк повысил базовые ставки по линейке классических вкладов и накопительных счетов для физических лиц. Диапазон увеличения ставок составил от 0,3 до 1 процентного пункта, сообщает пресс-служба кредитной организации.

По вкладам установлены следующие максимумы процентных ставок в рублях: «Двойная выгода» — 7,5%, «Дорога к цели» — 7,4%, «Отличный старт» — 6,7%, «Главная дорога» — 6,4%; по накопительным счетам: 7,5% — по «Турбо», 7,4% — по счету «Автомобилист», 6,75% — по счету «Для своих».



Депозит «Двойная выгода» открывается при условии одновременного оформления договора накопительного и/или инвестиционного страхования жизни с компанией ООО СК «Росгосстрах Жизнь». Клиенты могут разместить средства на сумму от 100 тыс. рублей на срок 367 дней по ставке 7,5% годовых. Операции пополнения и частичного снятия средств по вкладу не предусмотрены. Выплата процентов — в конце срока договора.

Вклад «Дорога к цели» открывается на сумму от 30 тыс. рублей. Максимальная базовая ставка составит 6% годовых в рублях. Финальную доходность по депозиту можно собрать, как конструктор, из доступных опций. Клиент может выбрать вклад с возможностью пополнения или с пополнением и частичным снятием или без таких опций, любой комфортный срок размещения в диапазоне от 91 до 732 дней и способ выплаты дохода (ежемесячное начисление процентов на карту/счет в РГС Банке или на счет депозита, с причислением процентов к основной сумме вклада). Кроме этого, у клиентов есть дополнительная возможность увеличить ставку еще на 1% при совершение расходных операций по бесплатной дебетовой карте «АвтоДрайв» (карту можно оформить как в отделении, так и дистанционно). С учетом надбавки по акции и капитализации процентов максимальная ставка по депозиту составит 7,4% годовых.

Вклад «Отличный старт» доступен к открытию в отделении при получении промокода на сайте банка. Депозит оформляется на сумму от 50 тыс. рублей без опций пополнения и частичного снятия. Ставка зависит от периода размещения средств и составит 6,2% годовых при сроке вклада 181 день, 6,5% — при сроке 367 дней и 6,7% — при сроке 732 дня. По депозиту предусмотрена выплата процентов в конце срока. При этом для клиентов-автомобилистов установлена возможность досрочного расторжения договора вклада после девяти месяцев (начиная с 271 дня) по льготной ставке 6% годовых — достаточно предъявить водительское удостоверение или СТС/ПТС на автомобиль.



Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Оформление вклада «Главная дорога» доступно на срок 181, 367 и 732 дня и на сумму от 30 тыс. рублей / 500 долларов США. Частичное снятие и пополнение не предусмотрены, а выплата процентов возможна на выбор — в начале или конце срока договора. Процентная ставка варьируется в зависимости от срока размещения и выбранной опции по сроку выплаты процентов. Ставки по депозиту с традиционной выплатой процентов в конце срока составят от 5,8% до 6,4% годовых в рублях / 0,25—0,5% в долларах США, а по вкладу с авансовой выплатой процентов — от 5,7% до 6,1% годовых в рублях / 0,25—0,5% в долларах США.



Накопительный счет «Турбо» с доходностью до 7,5% годовых в рублях открывается клиентам при условии одновременного оформления договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) с компанией ООО СК «Росгосстрах Жизнь» в рамках стратегии «Всемирные телекомы». Основным преимуществом продукта является высокая доходность от вложений за счет надбавки в размере 2% к базовой ставке (от 5% до 5,5%) по накопительному счету в первый год размещения. Проценты начисляются на минимальный остаток от 5 тыс. рублей, ежемесячно выплачиваются и капитализируются. По накопительному счету также предусмотрена возможность дополнительных взносов со второго года размещения и частичного снятия в пределах остатка по счету без потери процентов.

Накопительный счет «Автомобилист» открывается в рублях. Клиент может активно пользоваться средствами, пополняя счет или совершая расходные операции. Ставка 6,4% начисляется на ежедневный остаток по счету от 1 тыс. рублей, проценты выплачиваются и капитализируются ежемесячно. При расходных операциях по дебетовой карте «АвтоДрайв» базовая ставка также может быть увеличена до 7,4% годовых.

В зависимости от срока и суммы размещения по накопительному счету «Для своих» клиент сможет получить от 5,5% до 6,75%. Проценты начисляются на минимальный остаток от 5 тыс. рублей, ежемесячно выплачиваются и капитализируются. Валюта счета — рубли.