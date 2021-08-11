Россельхозбанк предлагает физическим лицам, зарегистрированным на портале госуслуг, специальные процентные ставки по потребительским кредитам без обеспечения при подаче заявок через сайт банка. Снижение составит 0,5 процентного пункта к базовым ставкам, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Предложение действует с 30 июля по 1 сентября 2021 года и распространяется на следующие программы: «Кредит потребительский без обеспечения», «Кредит пенсионный», «Кредит пенсионный плюс», «Потребительский кредит на рефинансирование».

В настоящее время потребительский кредит без обеспечения в РСХБ можно получить по ставке от 6,4% годовых в зависимости от срока кредитования и категории клиентов, а кредит по специальным программам для пенсионеров — по ставке от 5,4% годовых.