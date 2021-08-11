Соискатели претендуют на меньшую заработную плату, чем та, которую готовы предложить работодатели, выяснили аналитики «Авито Работы», сравнив финансовые ожидания тех и других в сегменте массовых профессий. Больше всего недооценивают себя работники производственной сферы, те, кто желает устроиться на госслужбу, и охранники.

По данным исследования, в целом по стране наибольшая разница медианных зарплат в резюме и в вакансиях отмечена в группе профессий «Производство, сырье, сельское хозяйство». Соискатели там претендуют в среднем на 18 тыс. рублей в месяц, тогда как работодатели готовы платить им почти вдвое больше — 35 тыс. рублей в месяц. При этом на одну вакансию приходится в среднем 0,4 резюме.

Аналитики отмечают, что на втором месте по показателю «скромности» кандидатов расположились госслужба и работа в НКО, где кандидаты в среднем оценивают себя в 20 тыс. рублей в месяц. Это на 75% меньше того, что готовы предложить работодатели (так же 35 тыс. рублей в месяц). Однако конкуренция здесь выше: на одну вакансию в госсекторе приходится 2,7 резюме.

На третьем месте — сфера охраны и безопасности. Охранники хотят получать в среднем 15 тыс. рублей в месяц, в то время как работодатели готовы платить им 26 тыс. рублей в месяц (на 73% больше) при конкуренции 2,4 резюме на одну вакансию. Кроме того, в топ-10 профессий, где кандидаты себя недооценивают, вошли группы профессий «ЖКХ, эксплуатация», «Продажи», «Консультирование», «Страхование», «Юриспруденция», «Административная работа», «Бухгалтерия, финансы».

В самой «недооцененной» группе производственных профессий наибольшая разница между зарплатами в резюме и в вакансиях зарегистрирована в Ставрополе. Там кандидаты претендуют на 12 тыс. рублей в месяц, тогда как работодатели готовы платить им в 2,5 раза больше (в среднем 30 тыс. рублей). Следом идет Москва: в столице рабочие на производстве готовы получать 25 тыс. рублей в месяц, тогда как медианная зарплата в вакансиях сегмента также почти в 2,5 раза больше (60 тыс. рублей в месяц). Замыкает тройку лидеров Краснодар, где сельскохозяйственным рабочим и в производственном секторе готовы платить 40 тыс. рублей, а они указывают в резюме вдвое меньше — 20 тыс. рублей. При этом в Санкт-Петербурге разница между ожиданиями и реальностью составила 61% в пользу соискателей. Они хотят получать в среднем 31 тыс. рублей в месяц, а работодатели готовы платить 50 тыс. рублей в месяц.