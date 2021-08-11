Банк «Зенит» повысил доходность по сезонным вкладам «Доход в ЗЕНИТе» и «Баланс» на 0,2—0,4 процентного пункта. Максимальная процентная ставка выросла до 6,65%, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Так, по ставке 6,65% клиенты могут открыть вклад «Доход в ЗЕНИТе» на 700 дней. При досрочном расторжении с 351-го дня действует ставка 5%. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Выплата процентов осуществляется в конце срока договора.



Максимальная ставка по продукту «Баланс» — 6,4% (при капитализации процентов) — действует при открытии депозита в приложении, а также пенсионерами или при покупке коробочных продуктов. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Срок — 400 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно с зачислением на счет по вкладу (капитализация) либо на текущий или карточный счет.

По продуктам возможна пролонгация на условиях депозита «Высокий доход». Пополнение и расходные операции не предусмотрены.