Банк «Русский Стандарт» запустил возможность оплаты покупок по QR-коду с помощью Системы быстрых платежей (СБП) в двух московских бутиках косметики, сообщается в релизе финорганизации. Нововведение коснулось московских магазинов Kiehl's в ТЦ «Капитолий» и Nyx Professional Make Up в ТРЦ «Метрополис».

Для оплаты на кассе магазина косметики нужно выбрать способ оплаты «с помощью СБП», открыть мобильное приложение банка на смартфоне и отсканировать с его помощью QR-код, сгенерированный на экране POS-терминала. Далее требуется подтвердить оплату в своем мобильном банке. Деньги со счета клиента на счет компании поступят сразу же после покупки. Техническую возможность проведения таких платежей обеспечивает банк «Русский Стандарт».

«Стоит отметить, что технология оплаты по QR-коду через СБП — это сокращение издержек компании на прием оплат. Комиссии здесь заметно ниже, чем при классических карточных платежах, а снижение затрат делает выгоднее итоговое предложение для покупателя. К тому же деньги со счета клиента поступают на счет компании практически сразу после подтверждения им оплаты покупки в приложении. При оплате картой этот процесс может занимать от одного до нескольких дней», — говорится в сообщении.

Банк «Русский Стандарт» подключает своих клиентов, юридических лиц, к сервису оплаты по QR-коду через СБП с августа 2019 года.