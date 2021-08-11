Хакеры, взломавшие блокчейн-платформу Poly Network и укравшие у ее пользователей криптовалюту на 600 млн долларов, начали постепенно возвращать похищенные активы. Об этом сообщила в Twitter сама платформа.

«На данный момент мы получили активы, возвращаемые хакером, на общую сумму 4 772 297 долларов», — отметили в Poly Network. Это включает в себя 2,6 млн долларов, возвращенных с адреса Ethereum, 1,1 млн долларов — с Binance, 1,01 млн долларов — с Polygon.

Ранее платформа Poly Network, которая работает по принципу агрегатора, объединяя в себе разные блокчейны, объявила, что хакеры украли криптовалюту на 600 млн долларов. Взломщики воспользовались уязвимостью в ее системе.

Эксперты считают, что кража была давно спланирована, отмечая, что она стала крупнейшей в истории децентрализированных финансовых сервисов. Сразу же после этой кражи платформа в своем заявлении призвала хакеров вернуть активы и вступить с ней в контакт. Кроме того, она установила адреса, на которые была переведена похищенная криптовалюта, в связи с чем она призвала внести в черный список токены, поступающие с этих адресов.