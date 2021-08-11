Совкомбанк запускает программу рефинансирования ипотеки с господдержкой для семей с детьми. Об этом в среду, 11 августа, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.



«С августа 2021 года в Совкомбанке можно оформить новый кредит на покупку жилья по государственной программе поддержки семей с детьми или рефинансировать ранее выданный в другом банке кредит по программе на более выгодных условиях», — говорится в сообщении.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Уточним, что ставка в Совкомбанке в рамках программы составляет от 5,99% годовых.

Сумма кредита не может превышать 12 млн рублей, если предмет залога расположен на территории Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей — в других регионах страны. Кредит можно оформить на срок до 30 лет; первоначальный взнос должен составлять не менее 20% стоимости жилья. Возможно рассмотрение заявки по двум документам — без документов о трудоустройстве и доходах — при условии первоначального взноса в размере не менее 35% от стоимости недвижимого имущества.

Напомним, с июля 2021 года льготной семейной ипотекой могут воспользоваться в том числе семьи с одним ребенком, рожденным в период с 1 января 2018-го по 31 декабря 2022 года (ранее программа была доступна только тем семьям, в которых родился второй или последующий ребенок). Программа предусматривает льготную ставку до 6% годовых.