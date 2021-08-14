Клиенты Альфа-Банка теперь могут заранее записаться в отделение и сэкономить время. Для этого в мобильном приложении достаточно указать время визита и нужные услуги, сообщает пресс-служба кредитной организации. В банке уточнят, если услугу можно получить сразу в мобильном приложении.

«Сервис уже доступен во всех рhygital-отделениях Альфа-Банка. Phygital — от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов; здесь клиенты получают теплое человеческое общение и качественные цифровые сервисы», — говорится в релизе.

На сегодняшний день в Альфа-Банке открыто 50 рhygital-отделений в 24 городах страны, и еще как минимум столько запланировано открыть до конца года.