Банк ДОМ.РФ открыл кредитную линию почти на 5 млрд рублей группе компаний «Меридиан». Денежные средства будут направлены на строительство жилого квартала «Меридиан Юг» в Тюмени, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В рамках договора с банком девелопер построит жилой квартал из четырех домов высотой от десяти до 20 этажей на 2 410 квартир.

«Проектное финансирование позволяет отрасли жилищного строительства динамично развиваться во всех регионах страны. Банк ДОМ.РФ активно кредитует девелоперов, постоянно расширяя пул застройщиков-партнеров. Мы в непрерывном режиме принимаем заявки, оперативно рассматриваем их и открываем кредитные линии как новым, так и старым партнерам», — рассказала вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина.