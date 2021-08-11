Чистая прибыль банка «Ренессанс Кредит» по итогам шести месяцев 2021 года составила 2,2 млрд рублей. Такие данные полугодовой отчетности по РСБУ приводятся в релизе банка.

Чистый процентный доход за первое полугодие 2021 года составил 7,7 млрд рублей. Комиссионный доход по итогам отчетного периода равнялся 3,6 млрд рублей, увеличившись на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, указано в сообщении.

«Операционные доходы увеличились по сравнению с январем — июнем 2020 года на 54% и достигли почти 8 млрд рублей», — сообщают в банке.

Активы на конец отчетного периода достигли 146,5 млрд рублей.

Чистый портфель розничных кредитов на 1 июля 2021 года составил 104,5 млрд рублей. Объем кредитов, предоставленных клиентам в январе — июне 2021-го, был равен 50,8 млрд рублей.



Портфель розничных депозитов и средств на счетах физических лиц по итогам первого полугодия составил 96,9 млрд рублей.