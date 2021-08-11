«Мутные» инструменты неквалифицированным инвесторам сейчас уже никто не продает, и объем таких продуктов на руках у населения сокращается. Об этом заявил в интервью агентству Reuters первый зампред Банка России Сергей Швецов (текст интервью выложен на сайте регулятора).

Журналисты напомнили, что ранее ЦБ говорил о 600 млрд рублей «мутных» инструментов на рынке (такую оценку, в частности, Швецов дал в январе этого года. — Прим. Банки.ру), и попросили оценить изменение этого объема.

ЦБ: россияне вложили 600 млрд рублей в «мутные» продукты Даже инструменты якобы с защитой капитала подвержены риску дефолта самих компаний, отмечают в ЦБ.

Швецов, отвечая на вопрос, пояснил, что речь идет о продуктах, «у которых простой человек, да… и квалифицированный инвестор тоже, не может оценить справедливую стоимость и оценить вероятность событий, гарантирующих получение дохода». По его словам, «сама структура этих инструментов очень непрозрачная».

«Это все непонятная история, она противоречит логике инвестирования, потому что инвестор должен управлять своим портфелем, риском своего портфеля. А если вы берете структуру, которую непонятно кто и по каким принципам сформировал, и замораживаете эту структуру на три года, то как вы будете управлять рисками?» — рассуждает представитель ЦБ.

«Если 2% такого рода продуктов в портфеле — это одна история, а если человек все свои сбережения забрал с вклада и вложил в такую структуру, — это совершенно другая история. Мы это видели, поэтому и было принято решение, а парламент его поддержал, о заморозке продажи таких продуктов неквалифицированным инвесторам», — подчеркнул он.

«Сейчас, по мере выгашивания и непродажи таких продуктов, их портфель у населения сократился на 21%, — сообщил Швецов. — То есть идет его естественная убыль в связи с неразмещением новых выпусков в адрес неквалифицированных инвесторов».

По его словам, ЦБ также выяснил, «что и сами продавцы — а это обычные люди, которые сидят в офисе банка, — не понимали, что они продают. Они зачитывали готовые скрипты, а если гражданин задавал вопрос, который выходил за пределы скрипта, то часто придумывали ответы, боясь сказать «я не знаю».

«Все это мы увидели, увидели совершенно безумные ответы. У нас есть аудиозаписи, свидетельствующие, что ни продавец, ни покупатель не понимают суть продукта. Поэтому мы и называем эти продукты «мутными», и слава богу, что сейчас их никто не продает», — заключил первый зампред ЦБ.

Он напомнил, что закон ограничивает продажи структурных продуктов неквалифицированным инвесторам до 1 апреля 2022 года — их нельзя купить без тестирования, и эти продукты должны отвечать критериям надежности. Например, иметь соответствующий рейтинг.

«С 1 октября нынешнего года до 1 апреля следующего года мы будем смотреть, как работает тестирование, насколько эта система адекватно определяет знания и способность человека оценивать продукты. Если все хорошо, то, условно говоря, откроется возможность продавать такие продукты, но по совершенно другим стандартам и правилам», — рассказал Швецов.

Согласованы стандарты тестирования «неквалов» при покупке сложных фининструментов Комитет Банка России по стандартам брокерской деятельности в понедельник, 9 августа, согласовал изменения в базовый стандарт защиты прав и интересов инвесторов, предусматривающие тестирование физических лиц — неквалифицированных инвесторов при приобретении ими сложных финансовых инструментов, а также вопросы тестирования. Как сообщает Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), документ будет передан на утверждение КФН Банка России.

«У ЦБ появилась реальная возможность воздействовать на финансовые организации с точки зрения качества организации продаж, раскрытия информации, паспортизации продуктов, подготовки персонала к продаже таких сложных продуктов. Это набор рестрикций — вплоть до полного запрета продажи и даже выкупа неправильно проданных продуктов обратно финансовой организацией. Мы создали фактически downside этому совершенно безумному доходу, который получали посредники, продавая непонятно что. Поэтому, я надеюсь, что мы вернемся в цивилизованное русло взаимодействия финансовой организации с потребителем», — подчеркнул представитель регулятора.



В числе прочего он упомянул в интервью, что за продажу таких продуктов посредник получал от 10% до 15% от их стоимости.