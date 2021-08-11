Новикомбанк получил по итогам первого полугодия 2021 года чистую прибыль в размере 5,9 млрд рублей. Такие данные отчетности по РСБУ представлены в сообщении финучреждения.

«Положительный финансовый результат обеспечен продолжающимся ростом активов организации и расширением кредитования ключевых клиентов — предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности», — пояснили в банке, напомнив, что он выступает опорным банком госкорпорации «Ростех».

На 1 июля 2021 года активы банка превысили 564,1 млрд рублей. «Кредитный портфель в размере 417 млрд рублей формирует основную часть активов. Устойчивый поток платежей заемщиков за пользование предоставленными ресурсами принес чистый процентный доход в размере 9,1 млрд рублей, по отношению к первой половине 2020 года значение указанного показателя увеличилось на 7%», — отмечается в релизе.

Объем привлеченных средств клиентов на отчетную дату равнялся 506,6 млрд рублей.



С начала года объем собственных средств банка вырос на 9% до 66,17 млрд рублей.