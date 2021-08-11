Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» отзывает кредитный рейтинг Трансстройбанка и прогноз по нему без подтверждения, говорится в сообщении на сайте НКР.

В качестве причины такого решения указано: «в связи с расторжением договора по инициативе АКБ «Трансстройбанк» (АО)».

В НКР уточнили, что до момента отзыва у Трансстройбанка действовал кредитный рейтинг на уровне «B-.ru» со «стабильным» прогнозом. Этот рейтинг кредитному учреждению был присвоен 8 октября 2020 года.

В сообщении НКР сказано, что присвоение кредитного рейтинга и определение прогноза по кредитному рейтингу основывались на информации, предоставленной Трансстройбанком, а также на данных и материалах, взятых из публичных источников. В агентстве подчеркивают, что фактов и событий, позволяющих усомниться в корректности и достоверности предоставленных данных, в ходе рейтингового процесса зафиксировано не было, как и конфликтов интересов.