Сооснователи Finiko Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь объявлены в розыск. Они проходят по делу как подозреваемые. Об этом журналистам сообщил начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Руслан Давлетьяров.

«По Finiko у нас достаточно активная работа ведется и по розыску оставшихся трех подозреваемых, которые находятся за границей, и по розыску имущества», — сказал Давлетьяров.

В МВД добавили, что большая работа проводится в отношении «звездочников» [главные рекрутеры финансовой организации], которые считают себя добросовестными получателями денежных средств. По ним будет приниматься отдельное процессуальное решение. Также ведется работа с сотрудниками офиса Finiko.

В июле появилась информация, что вкладчики Finiko не могут вывести свои средства из личного кабинета. Аккаунты пользователей оказались недоступны.



В МВД по Республике Татарстан поступило порядка 500 заявлений от вкладчиков организации, суммы ущерба варьируются от 100 тыс. до 10 млн рублей. Надзорное ведомство установило, что с августа 2019 года по декабрь 2020-го неустановленные лица, действуя от имени компании на территории Татарстана и других субъектов РФ, организовали работу по привлечению денежных средств физических лиц «под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках». Клиентам гарантировали доход до 25% в месяц. Злоумышленники неправомерно привлекли не менее 80 млн рублей. Деньги распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды.

30 июля Вахитовский районный суд Казани арестовал на два месяца одного из основателей финансовой организации Finiko Кирилла Доронина.