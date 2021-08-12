Регулятор привлек банк «Открытие» и страховую компанию «ВСК» к административной ответственности. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

В частности, постановление в отношении банка «Открытие» вынесено 11 августа по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

Постановлениями предусмотрено наложение административного штрафа, при этом в номере документа нет традиционных для регулятора обозначений, указывающих, применяются санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по данной статье может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.



В отношении страховой компании постановление вынесено также 11 августа на основании части 2 статьи 15.27 КоАП . Она звучит следующим образом: «Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма». Возможный штраф для юрлиц составляет от 200 тыс. до 400 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 60 суток.

Документы пока не вступили в законную силу.

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.