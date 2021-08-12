Большинство обращений россиян к финомбудсмену связано с несогласием по удержанию финансовыми организациями платы за дополнительные услуги, рассказали «Известиям» в пресс-службе уполномоченного. За январь — июнь 2021 года в его аппарат поступило 7,5 тыс. жалоб на банки и МФО.

По данным пресс-службы, 6 665 обращений касались деятельности кредитных организаций. При этом львиная доля заявлений — 5 195 — приходится на сектор потребительского кредитования, по которому чаще всего и возникают споры между банками и клиентами. Большинство заемщиков в этом сегменте предъявляют претензии к размеру платы, удерживаемой за дополнительные услуги. В банках обычно это бывает связано с приобретением страховки при предоставлении займа или присоединением клиента к коллективному договору страхования, уточнили там.

Жалобы граждан по микрофинансовым организациям, в отношении которых поступило 832 письма, в основном также сводятся к несогласию с удержаниями за допуслуги. Например, могут оспариваться плата за выдачу займа путем перечисления на банковскую карту, услуги по страхованию или юридической помощи, отметили в пресс-службе. В целом, по приблизительной оценке службы финуполномоченного, в отношении банков такие обращения составляют около 65—70%, а МФО — около 60%.

Жалобы на банки в службе финомбудсмена стали принимать с этого года, поэтому сравнить данные с информацией за предыдущие периоды невозможно. Из поступивших за полгода жалоб служба приняла к рассмотрению меньше половины: более трети претензий (2 359) — к работе банков, к МФО — более четверти (223). Там добавили, что основанием для отказа в принятии заявлений граждан становится то, что заемщик предварительно не обращается за решением в финорганизацию, как того требует закон.

Из рассмотренных жалоб в отношении кредитных организаций пока принято 2 001 решение: 409 — в пользу заемщиков, 1 231 — в защиту кредитора, 360 — о прекращении рассмотрения заявления, отметили в службе финансового уполномоченного. В части МФО вынесено 203 вердикта: почти поровну в пользу потребителей и МФО, а остальные 103 были прекращены. Средний размер требований граждан к банкам составляет 115,6 тыс. рублей, к МФО — 21,6 тыс. рублей.

«Прекращение рассмотрения обращений в отношении как кредитных, так и микрофинансовых организаций связано с тем, что последние добровольно и в полном объеме удовлетворяют претензии потребителя на ранней стадии рассмотрения дела финансовым уполномоченным», — подчеркнули в аппарате финомбудсмена. В банке «Зенит» отметили, что их заемщики редко обращаются с претензией по поводу дополнительных услуг, их доля в общем объеме равна менее 9%. Чаще всего спорные ситуации связаны со списанием комиссии за услугу СМС-информирования, которые в большинстве решаются в пользу клиента, сказали там. Новикомбанк не получает жалоб от заемщиков.