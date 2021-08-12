По состоянию на 1 июля 2021 года у Москвы было накоплено порядка 940 млрд рублей денежных резервов, оценило международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) в обзоре за 6 августа. В оставшиеся месяцы года, по прогнозу S&P, столица может потратить около половины этих средств, чтобы поддержать повышенный уровень бюджетных расходов после использования рыночных заимствований, привлеченных в этом году.



Резервы Москвы состоят из собственных средств (порядка 440 млрд рублей) и средств городских бюджетных учреждений (около 500 млрд), раскрыло S&P. «Мы ожидаем, что город полностью исчерпает свои собственные резервы в этом году. В то же время наличность бюджетных учреждений останется как буфер ликвидности», — пишет агентство. Поэтому ситуация с ликвидностью останется комфортной по крайней мере в ближайший год: для покрытия потенциального дефицита Москва всегда сможет обратиться к денежной подушке ее ГУПов и учреждений, добавили в S&P.

Одновременно S&P подтвердило долгосрочный кредитный уровень Москвы на уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом — том же уровне, что и суверенный рейтинг России.

Москва традиционно проводит консервативную бюджетную политику и обычно полагалась на значительную ликвидность на счетах, которая, однако, постепенно сокращалась с 2019 года. Расходы Москвы остаются повышенными, поскольку город должен поддерживать местную систему здравоохранения на фоне пандемии COVID, намерен продолжать повышать зарплаты госслужащих и реализует масштабную инвестпрограмму, отмечает S&P.



Чтобы не сокращать капзатраты в пандемию, Москва решила в этом году вернуться на долговой рынок и заняла уже 115 млрд рублей (в том числе 70 млрд через «зеленые» облигации). S&P ожидает, что в 2021—2022 годах столица будет ежегодно привлекать по 200 млрд рублей валовых заимствований.



В 2021 году законом о бюджете Москвы утверждены общие расходы на сумму 3,15 трлн рублей, но кассовый план на 10 августа уже больше — 3,46 трлн, следует из открытого бюджета столицы. Из них операционные, или текущие, расходы (то есть расходы за вычетом капиталовложений) составят 2,35 трлн рублей, прогнозирует S&P.