Объем инвестиций в недвижимость в России по итогам 2021 года может увеличиться на 16% до 330 млрд рублей в сравнении с 2020 годом и превзойти предыдущие пиковые значения 2016 и 2017 годов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе консалтинговой компании CBRE в четверг.

«По итогам 2021 года объем инвестиций в недвижимость России может превзойти предыдущие пиковые значения 2016 и 2017 годов [тогда годовые вложения достигали порядка 300 млрд рублей] и составить порядка 330 млрд рублей. В 2020 году объем инвестиций равнялся 285 млрд рублей. По нашим прогнозам, рост может составить 16%», — говорится в исследовании.

По итогам II квартала 2021 года объем инвестиций в недвижимость России составил 117 млрд рублей (1,3 млрд евро), что является максимальным квартальным значением за 3,5 года с конца 2017 года и в два раза превосходит показатель в аналогичном периоде прошлого года. В целом за первое полугодие объем инвестиций в российскую недвижимость увеличился на 50% до 188 млрд рублей (2,1 млрд евро) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (125 млрд рублей), отмечают в CBRE.

Улучшение экономической ситуации большинства стран мира и увеличение темпов вакцинации стимулируют активное восстановление инвестиций, рассказал генеральный директор CBRE в России Владимир Пинаев. «В России мы наблюдаем рост объемов вложений в жилой сегмент, в то время как конверсия сделок в сегментах коммерческой недвижимости остается на низком уровне. Тем не менее интерес инвесторов увеличивается, мы ожидаем увеличения вложений в коммерческую недвижимость по итогам года», — приводятся его слова в исследовании.

По данным CBRE, европейские инвестиционные рынки восстановились во II квартале 2021 года. Благодаря высокой инвестиционной активности в Великобритании и Германии общий объем инвестиций в европейскую недвижимость достиг во II квартале 2021 года 70 млрд евро, что на 45% выше показателя аналогичного периода прошлого года.