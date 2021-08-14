Альфа-Банк открыл первый phygital-офис (от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов) в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба кредитной организации. Отделение будущего находится по адресу: ул. Белинского, 61, к. 2.

Офис обслуживает частных лиц и премиум-клиентов.

Phygital-офис узнает клиента в лицо (если клиент ранее дал свое согласие на это). Смотреть в камеру не нужно, клиенту достаточно войти в офис, и система передаст сотруднику всю важную информацию: как зовут клиента, какими сервисами банка пользуется, с какой проблемой пришел, что ему может быть интересно. Точность распознавания лица — 98%.

«Новое пространство полностью меняет представление о классическом банковском отделении и обслуживании. Здесь нет привычных рабочих мест сотрудников за стойкой, перегородок, кабинетов, компьютеров с принтерами, проводов и даже электронной очереди. Офис больше напоминает коворкинг или модную арт-галерею со свободной планировкой и удобной мебелью. Здесь нет рекламных плакатов, лифлетов, а клиентов на входе встречает специальный терминал с Face id, который распознает зашедшего по биометрии лица, если ранее человек сдал ее в приложении банка», — говорится в релизе.



Режим работы: понедельник — пятница, с 9:00 до 20:00, суббота — с 10:00 до 18:00.

На сегодняшний день в Альфа-Банке открыто 50 phygital-отделений в 24 городах страны, и еще как минимум столько же будет открыто до конца года.

