Московский Кредитный Банк с 12 августа повысил доходность накопительного счета до 7,25% для новых и действующих клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Ставка 7,25% годовых на остаток по счету до 750 тыс. рублей действует при условии оплаты картами МКБ на сумму от 20 тыс. рублей в месяц. Минимальная ставка увеличена с 4,5% до 5,25% годовых и действует на остаток по счету свыше 750 тыс. рублей либо в случае отсутствия трансакций по банковским картам.

Проценты выплачиваются в последний календарный день месяца исходя из ежедневного остатка на начало дня. Пополнение накопительного счета — без ограничений, снятие средств — без потери процентов.

Новые клиенты могут открыть накопительный счет в отделении МКБ, а действующие — в мобильном приложении или интернет-банке.