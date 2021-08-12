Банк ДОМ.РФ снизил ставки по ипотечным продуктам с первоначальным взносом от 15% до 30%. Снижение составляет до 0,75 процентного пункта, сообщает пресс-служба финансового учреждения.



Новые ставки действуют по всем основным программам банка, в том числе при оформлении кредита на покупку квартиры на этапе строительства и готового жилья, перекредитования, «Семейной ипотеки» и льготной ипотеки на новостройки.

Отмечается, что для зарплатных клиентов и клиентов, подтверждающих доход и занятость в электронной форме выпиской из ПФР, предусмотрено дополнительное снижение ставок.