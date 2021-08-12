ОТП Банк повысил процент на остаток средств для всех держателей дебетовых карт — теперь ежемесячно можно получать до 6% годовых.

Все новые клиенты, оформившие карту ОТП «Максимум+» до 31 августа, будут получать повышенный процент на остаток — до 10% годовых при тратах от 15 тыс. рублей и более. Выплата повышенного процента будет действовать до 31 октября и выплачиваться ежемесячно. При тратах менее 15 тыс. рублей в месяц процент на остаток составит 5% годовых.

Заказать дебетовую карту ОТП можно онлайн или в любом отделении банка, для оформления понадобится только паспорт. Узнать подробности о карте и условиях специального предложения можно на сайте ОТП Банка.