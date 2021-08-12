Центробанк установил новые факты манипулирования рынком ценных бумаг, говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Банк России установил факты манипулирования рынком в период с 6 мая по 14 августа 2019 года на организованных торгах облигациями АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». Данные факты выявлены по результатам проверки соблюдения требований федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», — сообщила пресс-служба ЦБ.

В сообщении указано, что манипулирование рынком представляло собой системное совершение серий взаимных сделок по счетам физических лиц (Максимова Ивана Вячеславовича, Ходжиева Тимура Равильевича, Сафронова Дмитрия Владимировича, Екимова Владимира Николаевича, Чибриковой Юлии Сергеевны) в устойчивых парах контрагентов с однотипным торговым поведением. Заключение сделок по счетам физлиц обеспечивалось высокоскоординированной подачей встречных заявок, имеющих идентичные параметры цены и сопоставимого объема, с небольшой разницей во времени их выставления.

«Физическими лицами регулярно совершались многократные операции купли-продажи облигаций в течение торгового дня, заведомо не приносящие положительный финансовый результат. Такие операции занимали существенную долю в объеме торгов, не имели очевидной экономической целесообразности и приводили к существенным отклонениям параметров торгов облигациями», — говорится в сообщении.

В ЦБ уточнили, что, согласно выводам проверки, с учетом установленной схемы манипулирования рынком облигаций имеются признаки совершения операций с облигациями из «единого центра принятия решений» третьими лицами, имевшими доступ к счетам физических лиц. «Выявленные операции с облигациями по счетам физических лиц, приведшие к существенным отклонениям цены и/или объема торгов, в соответствии с пунктами 2 и 6 части 1 статьи 5 федерального закона относятся к манипулированию рынком», — сообщила пресс-служба ЦБ.

Регулятор направил физическим лицам предписания о недопущении совершения в дальнейшем действий, относящихся к манипулированию рынком.

Как сказано в пресс-релизе, в целях недопущения совершения аналогичных нарушений, относящихся к манипулированию рынком, Банк России рекомендует профессиональным участникам рынка ценных бумаг: