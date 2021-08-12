Национальное рейтинговое агентство присвоило Финам Банку кредитный рейтинг на уровне «BBВ|ru|» по национальной рейтинговой шкале для РФ, прогноз по рейтингу — «позитивный». Информация опубликована на сайте НРА.

Аналитики объясняют, что кредитный рейтинг обусловлен запасом по соблюдению нормативов достаточности капитала, существенным объемом высоколиквидных активов, обладающих, высоким кредитным качеством, недорогим ключевым источником фондирования — остатками на текущих счетах клиентов, высоким уровнем развития цифровых технологий и обширной клиентской базой благодаря материнской организации.

Уровень рейтинга ограничивается средним уровнем рентабельности и эффективности деятельности при достаточном запасе капитала, низкой диверсификацией источников фондирования, невысокими рыночными позициями, низким уровнем кредитного портфеля, несмотря на то что данный актив не является ключевым.

«Позитивный» прогноз основывается на ожиданиях агентства повышения качества кредитного портфеля за счет реализации просроченных ссуд и увеличения доли кредитов высокого качества, а также совершенствования системы управления кредитным риском. Активы-нетто банка по состоянию на 1 июля 2021 года составляют 10,65 млрд рублей, капитал — 1,8 млрд рублей.

«Ключевым направлением бизнеса банка является обслуживание клиентов — физических и юридических лиц (в том числе клиентов Группы «Финам», также банк развивает направление ВЭД для корпоративных клиентов), кроме этого, активно проводит операции на фондовом и валютном рынке», — говорится в сообщении.

Норматив достаточности совокупного капитала Н1.0 на 1 июля 2021 года составляет 32,523%, нормативы Н1.1 и Н1.2 равны и составляют 30,813%.