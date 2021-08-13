Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Банк ДОМ.РФ снизил ставки по ипотечным продуктам с первоначальным взносом от 15% до 30%. Снижение составляет до 0,75 процентного пункта. Новые ставки действуют по всем основным программам банка, в том числе при оформлении кредита на покупку квартиры на этапе строительства и готового жилья, перекредитования, «Семейной ипотеки» и льготной ипотеки на новостройки. Для зарплатных клиентов и клиентов, подтверждающих доход и занятость в электронной форме выпиской из ПФР, предусмотрено дополнительное снижение ставок.

Совкомбанк запустил программу рефинансирования ипотеки с господдержкой для семей с детьми. Ставка в Совкомбанке в рамках программы составляет от 5,99% годовых. Сумма кредита не может превышать 12 млн рублей, если предмет залога расположен на территории Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей — в других регионах страны. Кредит можно оформить на срок до 30 лет; первоначальный взнос должен составлять не менее 20% стоимости жилья.

ПСБ предоставил своим клиентам-военнослужащим возможность снизить процентную ставку по военной ипотеке, воспользовавшись сервисом в мобильном приложении или интернет-банке. Процентная ставка после снижения составит 6,9% годовых. Для рефинансирования кредита клиент должен быть участником накопительно-ипотечной системы, а также иметь заключенный договор имущественного страхования на квартиру (для вторичного рынка) и обеспечение в виде залога недвижимости (или залога права требования), оформленное в пользу банка и государства.

Банк «Зенит» снизил ставки по кредитным программам «Недвижимость в новостройке», «Недвижимость на вторичном рынке», «Рефинансирование ипотеки» и «Рефинансирование ипотеки +». Снижение ставки составило 0,5 процентного пункта. Специальное предложение действует при соблюдении двух условий: подтверждении доходов выпиской из Пенсионного фонда России и оформлении ипотеки на сумму от 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и от 6 млн рублей в других регионах РФ. Минимальная ставка составит 8,19% годовых. Клиент может оформить или рефинансировать ипотечный кредит на указанную максимальную сумму без подтверждения дохода выпиской из ПФР по ставке от 8,39% годовых. Если заемщик оформляет договор на меньшую сумму, но имеет в наличии выписку из ПФР, то ставка будет начинаться от 9,29% годовых. Срок кредита может составлять от трех до 25 лет, первоначальный взнос — от 10%. Максимальная сумма — 30 млн рублей.