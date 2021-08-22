Некоторые банки на текущей неделе запустили новые кредитные продукты или скорректировали условия по действующим займам. Разберемся в нововведениях.

ВТБ запустил специальную программу кредитования для покупки мотоциклов марки Kawasaki. Средства можно получить под минимальную ставку 0% годовых при оплате половины стоимости мотоцикла. Оформление займа доступно по двум документам и без обязательного страхования. Программа позволяет оформить в ВТБ кредит на срок от года до семи лет при первоначальном взносе от 20%. Ставка будет зависеть от срока кредитного договора и размера первого взноса (ставка от 0% до 12,3%. Условия действуют только на новые мотоциклы и не распространяются на другие виды мототехники (квадроциклы, мотовездеходы и т. д.).

Хоум Кредит Банк предлагает кредит наличными по ставке 5,9% годовых для всех клиентов банка или другого финучреждения (не важно, на какую цель: обучение, ремонт или покупку). Минимальная сумма кредита — 30 тыс., максимальная — 3 млн рублей, срок — до семи лет. Для клиентов «Хоум Кредита» ставка в 5,9% годовых действует при условии оформления договора потребительского кредита с программой личного страхования (подключение платное, размер комиссии зависит от первоначально одобренной ставки и срока кредита). В случае отключения страхования ставка повысится и составит 21,9% годовых при сумме займа от 30 тыс. до 200 тыс. рублей, 17,5% годовых при размере кредита от 201 тыс. до 3 млн рублей.



Для новых клиентов ставка в 5,9% годовых действует в рамках подключения услуги «Гарантия низкой ставки» (оно платное, есть комиссия). При письменном отказе в течение 14 дней после заключения договора банк отключит программу с возвратом полной стоимости за подключение услуги и увеличит процентную ставку до той, что указана в индивидуальных условиях кредитного договора; а при отказе начиная с 15-го дня — возврат стоимости комиссии за подключение программы не осуществляется, при этом по кредитному договору сохраняется процентная ставка в размере 5,9% годовых на весь срок кредита.

РГС Банк запустил голосового робота. Виртуальный оператор кол-центра в том числе рассказывает о кредите наличными под залог авто. «Новый сотрудник» с искусственным интеллектом в случае заинтересованности клиента переходит к оформлению продукта или переводит звонок на сотрудника контакт-центра РГС Банка для дальнейшего рассмотрения кредитным отделом заявки на кредит.

Кредиты Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Банк «Открытие» предлагает кредит наличными со ставкой от 5,5% годовых (максимальная сумма — 5 млн рублей, срок — до пяти лет) с возможностью погасить проценты накопленным кэшбэком. Оформив кредиты «Нужные вещи», «Профессионал» или «Универсальный», заемщики смогут компенсировать до 100% суммы уплаченных по ним процентов бонусными рублями и таким образом снизить размер ежемесячного платежа. Помимо этого клиентам доступно рефинансирование кредитов других банков, которые можно объединить в один на более выгодных условиях.



Россельхозбанк предлагает физическим лицам, зарегистрированным на портале госуслуг, специальные процентные ставки по потребительским кредитам без обеспечения при подаче заявок через сайт банка. Снижение составит 0,5 процентного пункта к базовым ставкам. Предложение действует с 30 июля по 1 сентября 2021 года и распространяется на следующие программы: «Кредит потребительский без обеспечения», «Кредит пенсионный», «Кредит пенсионный плюс», «Потребительский кредит на рефинансирование».